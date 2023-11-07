«Атлетико» Мадрид — «Селтик»: нападающий гостей Маэда получил красную карточку

В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и «Селтик». Игра проходит на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком (Словакия). На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 21-й минуте встречи нападающий «Селтика» Маэда пошёл в отбор, но в итоге прямой ногой врезался в Эрмосо. Изначально главный арбитр показал японцу жёлтую карточку, однако после того, как он был приглашён судьями на VAR к монитору, принял решение показать красную.

Ранее, на шестой минуте, счёт в матче открыл нападающий хозяев Антуан Гризманн.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» набрал пять очков и занимает второе место в группе E. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Селтик» заработал одно очко и располагается на последней строчке. Возглавляет квартет «Фейеноорд», у которого в активе шесть очков после трёх матчей.

В минувшем октябре «Атлетико» и «Селтик» встречались в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В той игре команды сыграли вничью со счётом 2:2.