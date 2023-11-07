«Атлетико» Мадрид — «Селтик»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов 7 ноября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» Мадрид – «Селтик» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: «Атлетико» забьёт 2-3 гола за 1.95.

«Атлетико» Мадрид у себя на «Ванда Метрополитано» сыграет против «Селтика», против аутсайдера группы. Здесь в группе Е пока лидер голландский «Фейеноорд» (шесть очков), у «Атлетико» — пять. И «Атлетико» в каждом матче пропускает в этой Лиге чемпионов — и от «Лацио», и от «Фейеноорда» два, причём дома, и от «Селтика» два. В последнем туре «Атлетико» проиграл «Лас-Пальмасу» — 1:2, не самую убедительную игру показал Ян Облак, который пропустил решающий мяч в ближний угол.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но «Атлетико» сейчас воодушевлён, видимо, подписанием нового контракта Диего Симеоне. Плюс сейчас «Атлетико» играет дома, и это важнейший матч. Даже несмотря на то что «Атлетико» дома в последних еврокубковых матчах играет не очень убедительно и редко одерживает уверенные победы, тем не менее, я думаю, «Селтик» — это местечковая команда, исключительно для внутреннего чемпионата Шотландии, где у него всё в порядке, команда идёт на первом месте и достаточно уверенно возглавляет турнирную таблицу. «Атлетико» это прекрасно понимает.

Учитывая форму Мораты и того же Гризманна, я думаю, что минимум два мяча «Атлетико» в ворота «Селтика» забьёт, но не больше трёх. Поэтому мой прогноз на эту встречу – «индивидуальный тотал «Атлетико» 2 или 3 гола» за 1.95. Верю, что «матрасники» не подведут», — сказал Генич.