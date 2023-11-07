Дубль Коутиньо не помог «Аль-Духаилю» набрать очки в матче с «Аль-Насром»

Сегодня, 7 ноября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК между катарским «Аль-Духаилем» и саудовским «Аль-Насром». Стартовый свисток встречи прозвучал в 21:00 по московскому времени. Клуб из Саудовской Аравии одержал победу со счётом 3:2.
На восьмой минуте хозяева поля вышли вперёд. Отличился бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Барселоны» Филиппе Коутиньо. На 27-й минуте форвард «Аль-Насра» Андерсон Талиска сравнял счёт. Спустя 10 минут бразильский нападающий саудовцев оформил дубль, а на 65-й оформил хет-трик. На 80-й минуте «Аль-Духаиль» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Коутиньо, для которого этот гол стал вторым в матче.
Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду участия в матче не принимал.
После четырёх сыгранных туров «Аль-Наср» набрал 12 очков и расположился на первой строчке в таблице группы Е. В активе «Аль-Духаиля» одно очко, команда идёт на последнем месте.
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