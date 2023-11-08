Радимов: Захаряну полезнее находиться в «Реале Сосьедад», чем в сборной России

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов считает, что российскому полузащитнику «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну полезнее находиться в расположении клуба, чем в национальной команде.

«Видел последний матч «Реала Сосьедад» с «Барселоной», и «Сосьедад» играл в космический футбол, хоть и уступил 0:1, но по игре команда была намного сильнее «Барсы». Конкуренты Захаряна выглядели впечатляюще, работы там непочатый край. Ему полезнее находиться там, чем в сборной», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Напомним, на ноябрьский сбор в национальную команду России вызваны 29 футболистов. Захарян не вошёл в их число.

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«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад», Захарян остался в запасе:

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