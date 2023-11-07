Игрок «Химок» Голубович: в Сербии любят русских, нас называют православными братьями

Сербский футболист «Химок» Петар Голубович рассказал об адаптации в подмосковном клубе, а также высказался о русском менталитете.

«Мне нравится в Москве, Химках, моя адаптация прошла быстро. Стараюсь уделять внимание своим тренировкам, совершенствованию. У нас с русскими похожий менталитет, можно сказать, что русские и сербы — братья. Многие наши фанаты поддерживают русские клубы и в обратную сторону. Когда играла сборная Сербии, русские поддерживали её.

Перед переходом в «Химки» консультировался с бывшим игроком красно‑чёрных Неманьей Главчичем? Да, перед переходом общался с ним, он рассказал о делах в клубе, отзывался только положительно. Когда был маленьким, видел, как в России играли Тошич, Красич. Для нас нет ничего такого в игре за российские клубы, здесь всё хорошо. Мы видим, что в клубах РПЛ много сербских футболистов. Также и в Сербии любят русских, нас называют православными братьями», — приводит слова Голубовича «Матч ТВ».