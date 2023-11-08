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«Атлетико» Мадрид — «Селтик»: Гризманн оформил дубль в матче, сделав счёт 3:0

«Атлетико» Мадрид — «Селтик»: Гризманн оформил дубль в матче, сделав счёт 3:0
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В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и «Селтик». Игра проходит на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком (Словакия). На момент выхода новости счёт 3:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Группа E. 4-й тур
07 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
2-й тайм
5 : 0
Селтик
Глазго, Шотландия
1:0 Гризманн – 6'     2:0 Мората – 45+2'     3:0 Гризманн – 60'     4:0 Лино – 66'     5:0 Мората – 76'    
Удаления: нет / Маэда – 23'

На 60-й минуте Льоренте справа выполнил подачу в штрафную, там уже случился отскок к 11-метровой отметке, откуда Гризманн «ножницами» пробил в угол ворот.

Ранее, на шестой минуте счёт в матче открыл нападающий хозяев Антуан Гризманн. На 23-й минуте красную карточку за грубый фол на Эрмосо получил нападающий «Селтика» Маэда. На 45+2-й минуте встречи преимущество хозяев удвоил нападающий «матрасников» Альваро Мората.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» набрал пять очков и занимает второе место в группе E. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Селтик» заработал одно очко и располагается на последней строчке. Возглавляет квартет «Фейеноорд», у которого в активе шесть очков после трёх матчей.

В минувшем октябре «Атлетико» и «Селтик» встречались в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В той игре команды сыграли вничью со счётом 2:2.

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