«Атлетико» Мадрид — «Селтик»: «матрасники» забили шестой гол в ворота гостей

В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и «Селтик». Игра проходит на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком (Словакия). На момент выхода новости счёт 6:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 86-й минуте Льоренте от лицевой совершил мягкую подачу в направлении Лино, тот уже пробил с полулёта, но в итоге получилась больше скидка на дальнюю штангу, откуда Сауль протолкнул мяч в сетку ворот.

Ранее, на шестой минуте счёт в матче открыл нападающий хозяев Антуан Гризманн. На 23-й минуте красную карточку за грубый фол на Эрмосо получил нападающий «Селтика» Маэда. На 45+2-й минуте встречи преимущество хозяев удвоил нападающий «матрасников» Альваро Мората.

На 60-й минуте Антуан Гризманн оформил дубль. На 66-й минуте игры защитник хозяев Лино решился на удар от левого края штрафной и роскошно исполнил, закрутив мяч в дальний угол ворот. На 76-й минуте нападающий «Атлетико» Альваро Мората оформил дубль.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» набрал пять очков и занимает второе место в группе E. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Селтик» заработал одно очко и располагается на последней строчке. Возглавляет квартет «Фейеноорд», у которого в активе шесть очков после трёх матчей.

В минувшем октябре «Атлетико» и «Селтик» встречались в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В той игре команды сыграли вничью со счётом 2:2.