Главный тренер «Аль-Насра» объяснил отсутствие Роналду в заявке на игру с «Аль-Духаилем»

Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру объяснил, почему нападающий команды Криштиану Роналду не принял участие в матче 4-го тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов с катарским «Аль-Духаилем».

«Он устал из-за большого числа матчей. Я не принимал решения исключить Роналду из заявки, за меня решили его возможности. Потому что он играл 48 часов назад, а до этого отыграл 120 минут», — приводит слова Каштру Goal.

7 ноября состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК между катарским «Аль-Духаилем» и саудовским «Аль-Насром». Клуб из Саудовской Аравии одержал победу со счётом 3:2.

После четырёх сыгранных туров «Аль-Наср» набрал 12 очков и расположился на первой строчке в таблице группы Е. В активе «Аль-Духаиля» одно очко, команда идёт на последнем месте.