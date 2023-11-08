Карло Анчелотти назвал фаворитов на победу в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал фаворитов на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Кто выиграет Лигу чемпионов? Не думаю, что мы увидим большой сюрприз. Всё будет как обычно. «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Бавария» – уровень больших клубов очень высок. Я думаю, испанские команды тоже поборются за трофей», – приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

8 ноября мадридский «Реал» сыграет с португальской «Брагой» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Мадриде (Испания) на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнётся в 23:00 мск.

«Сливочные» находятся на первом месте в группе C, имея в активе девять очков. «Брага» занимает третье место, набрав три очка.