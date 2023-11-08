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Роберт Левандовски выдал свою худшую безголевую серию с 2011 года

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски выдал свою худшую безголевую серию с 2011 года.

Форвард не забивает на протяжении шести матчей «Барселоны» подряд. Это худшая серия Роберта Левандовского по результативности с февраля 2011 года.

Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии» летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 поляк провёл 44 матча за сине-гранатовых во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Напомним, 7 ноября завершилась встреча 4-го тура группы Н Лиги чемпионов между украинским «Шахтёром» и каталонской «Барселоной». «Шахтёр» одержал победу со счётом 1:0.

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