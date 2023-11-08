Вратарь «Эгриси» рассказал, как попал на стажировку в «Ростов»

Вратарь «Эгриси» Алексей Клюкин рассказал, как попал на недельную стажировку в «Ростов». Напомним, «Эгриси» — это команда, созданная известным спортивным журналистом Василием Уткиным. Клуб выступает в ЛФЛ и Медиалиге.

«Это была инициатива Василия Уткина (президент «Эгриси». — Прим. «Чемпионата»). Он написал мне в начале октября, что есть вероятность того, что Кафанов пригласит меня на недельный сбор поработать с «Ростовом». Потом мы больше эту тему не поднимали, а я и забыл. Но после игры за третье место в Медиалиге Василий сказал, что Виталий Витальевич по доброте душевной посмотрел наши игры и решил пригласить меня. Сначала ничего не испытал, потому что после игры эмоций не было. А ближе к отъезду посещало предвкушение, что придётся поработать. Вася мне сразу сказал, что это не просмотр, но приехать туда и получить рекомендации от Кафанова — огромное подспорье для профессионального футбола. А если проявишь себя, то можно остаться и там», — сказал Клюкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.