Отец нападающего «Краснодара» Кокшарова: у сына есть гражданство Евросоюза

Эдуард Кокшаров, отец нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова, рассказал, что его сын имеет гражданство одной из стран Европейского союза.

«Кто представляет Александра? Мне постоянно звонят агенты и предлагают свои услуги. Связываются даже напрямую с игроком, но у него один ответ: «Моё дело играть в футбол, всё остальное обсуждайте с моим отцом». В данный момент у нас нет представителя или агента. Вообще, у нас интересная история. Александр – воспитанник академии, и, разумеется, настал момент, когда ему «Краснодар» предложил первый контракт. Я ему спокойно объяснил, что теперь настало наше время отдавать долги за то, что клуб тебя взял мальчиком и довёл до профессионального уровня. Поэтому мы даже не рассматривали другие варианты. Я ему сказал: «На сколько тебе скажут, на столько и подписывай контракт». Был ли на Александра спрос? Да, спрос был и остаётся до сих пор. Европейцы звонят, потому что они знают, что у него есть ещё гражданство Евросоюза. Александр 12 лет прожил в Европе, и про жизнь в Европе мы всё знаем. Мне звонили менеджеры из Хорватии, последний раз я разговаривал с человеком из Испании», — приводит слова Эдуарда Кокшарова Metaratings.

В текущем сезоне 18-летний нападающий «Краснодара» провёл три матча в Российской Премьер-Лиге и не записал на свой счёт результативных действий.