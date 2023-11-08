Хави созвал внеочередное собрание после поражения от «Шахтёра» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес провёл внеочередное 45-минутное собрание с игроками своей команды после игры 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Шахтёром» (0:1). Об этом сообщает издание AS.

По сведениям источника, сегодня, 8 ноября, Хави собрал весь состав футболистов и тренеров «Барселоны» в раздевалке. Испанский специалист провёл мотивационный разговор с командой. Он также дал возможность высказаться лидерам и ветеранам каталонского коллектива. Слово взяли тер Штеген, Рональд Араухо, Роберт Левандовски и Илкай Гюндоган. Отмечается, что встреча прошла в позитивном ключе. Персонал и игроки пришли к выводу, что нужно как можно скорее покончить с проблемами в игре и выйти на топ-уровень в ближайших матчах.

Напомним, после четырёх туров группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» имеет на своём счету девять очков и занимает первое место в квартете H. В испанской Ла Лиге в активе каталонской команды 27 очков после 12 матчей – она занимает третью строчку в таблице.