Хави назвал трёх понравившихся ему игроков «Шахтёра» во вчерашнем матче ЛЧ

Вчера, 7 ноября, завершилась встреча 4-го тура группы Н Лиги чемпионов между украинским «Шахтёром» и каталонской «Барселоной». Матч прошёл на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто из Боснии и Герцеговины. «Шахтёр» одержал победу со счётом 1:0. После окончания матча главный тренер каталонского клуба Хави прокомментировал его итоги и отметил понравившихся ему игроков в составе соперника.

«Я доверяю игрокам. Мы ещё ничего не потеряли. Мы продолжаем работать над нашей игрой. У нас впереди очень много матчей. Ещё раз отмечу, что игроки не потеряли моё доверие.

«Шахтёр» отлично защищался. У них хорошо получались контратаки. Но мы бились до конца, потому что очень хотели выйти из группы Лиги чемпионов уже после этого матча. Хозяева провели очень хорошую работу в защите. Мне понравилось, как сыграли Судаков, Сикан и Невертон», — цитирует Хави ua.tribuna.com.