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«Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
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Сегодня, 8 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся датский «Копенгаген» и английский «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом (Литва). Игра начнётся в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Группа A. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Копенгаген» набрал одно очко и занимает последнее место в группе А. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Манчестер Юнайтед» заработал три очка и расположился на третьей строчке. Возглавляет квартет мюнхенская «Бавария», у которой в активе девять очков после трёх матчей.

В минувшем октябре команды встречались в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В той игре победу одержала английская команда со счётом 1:0.

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