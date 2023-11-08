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Президент «Баварии»: если Нойер наберёт форму, то за сборную должен играть только он

Президент «Баварии»: если Нойер наберёт форму, то за сборную должен играть только он
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Президент «Баварии» Герберт Хайнер поделился мнением о шансах вратаря мюнхенского клуба Мануэля Нойера на возвращение в сборную Германии.

«Если он вернётся на свой высочайший уровень, то ни один другой вратарь немецкой национальной команды не должен оказаться в воротах, ведь Нойер будет просто лучшим вариантом», — приводит слова Хайнера журналист Максимилиан Кох в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее Нойер сказал, что на текущий момент первым номером сборной Германии однозначно является голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген.

Нойер являлся основным вратарём немецкой национальной команды на протяжении многих лет. Игрок дебютировал за сборную в 2009 году. В составе бундестим 37-летний вратарь принял участие в 117 матчах.

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