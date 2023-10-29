Мануэль Нойер: тер Штеген первый номер в сборной, но эта тема не актуальна для меня сейчас

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер ответил на вопрос о том, что он думает о голкипере «Барселоны» Марк-Андре тер Штегене, который стал основным стражем ворот сборной Германии после того, как 37-летний футболист получил травму.

«Я думаю, что сейчас он определённо первый номер в сборной, но эта тема не актуальна для меня на данный момент. Я просто рад, что вернулся на поле, и всё прошло так хорошо. Вчера я общался с Нагельсманом, он пожелал мне всего наилучшего. У меня всё в порядке и под контролем, с нетерпением жду грядущих матчей. Это было всего лишь возвращение, но оно многообещающее», — приводит слова Нойера Kicker.

Напомним, вчера, 28 октября, в матче Бундеслиги с «Дармштадтом 98» (8:0) Нойер впервые вышел на поле после того, как минувшей зимой сломал ногу.