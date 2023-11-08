«Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед»: стали известны стартовые составы команд

Сегодня, 8 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся датский «Копенгаген» и английский «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом (Литва). Игра начнётся в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Копенгаген»: Грабара, Анкерсен, Вавро, Дикс, Йелерт, Лерагер, Фальк, Гонсалвеш, Ларссон, Классон, Ашури.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Ван-Биссака, Эванс, Магуайр, Дало, Мактоминей, Эриксен, Рашфорд, Фернандеш, Гарначо, Хойлунд.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Копенгаген» набрал одно очко и занимает последнее место в группе А. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Манчестер Юнайтед» заработал три очка и расположился на третьей строчке. Возглавляет квартет мюнхенская «Бавария», у которой в активе девять очков после трёх матчей.

В минувшем октябре команды встречались в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В той игре победу одержала английская команда со счётом 1:0.