Отец Кокшарова: правильно, что Александра ограничили в общении с журналистами

Отец нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова Эдуард Кокшаров высказался насчёт ограничения общения сына с журналистами.

«Правильное ли решение, что ограничено общение Александра с журналистами? Думаю, да. Для журналистов важен информационный повод и преподнесение какой-либо вредной информации, а это может повлиять на развитие карьеры молодого футболиста. Молодым игрокам нужно ограничивать общение с журналистами, чтобы они больше посвящали себя футболу», — приводит слова Кокшарова Metaratings.

Александр является воспитанником краснодарского футбола. В нынешнем сезоне сыграл за команду в 11 матчах во всех турнирах, где отметился тремя мячами и одной результативной передачей. На данный момент «Краснодар» является лидером МИР РПЛ с 31 очком.