«Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед»: Хойлунд открыл счёт в матче

В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются датский «Копенгаген» и английский «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом (Литва). На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На третьей минуте Ван-Биссака справа сделал тонкую передачу под забегание Мактоминея в штрафную, далее последовал прострел Скотта от лицевой во вратарскую, откуда Хойлунд ударом в касание переправил мяч в сетку ворот.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Копенгаген» набрал одно очко и занимает последнее место в группе А. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Манчестер Юнайтед» заработал три очка и расположился на третьей строчке. Возглавляет квартет мюнхенская «Бавария», у которой в активе девять очков после трёх матчей.

В минувшем октябре команды встречались в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В той игре победу одержала английская команда со счётом 1:0.