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Грабитель домов футболистов рассказал, почему он не обворовал Месси

Грабитель домов футболистов рассказал, почему он не обворовал Месси
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Босс косовско-албанской мафии рассказал подробности своих ограблений в домах звёзд футбола.

«Это я ограбил Йохана Круиффа в Барселоне. Там я украл часы, принадлежавшие Деннису Бергкампу, какие-то мелочи от Hermes и около € 20 тыс. награбленного. Это был второстепенный дом. Там не было ни камер наблюдения, ни сигнализации. Когда я вошёл, я сразу понял, чей это дом.

Мы также стояли за ограблением дома Криштиану Роналду на Мадейре, но добыча не представляла интереса.

Я несколько раз останавливал людей, которые хотели совершить набег на дом Лионеля Месси. Я сделал это из уважения к Месси, потому что я люблю его, и точка», — приводит слова босса мафии El Espanol.

Босс албанско-косовской мафии занимается грабежами элитных домов более 20 лет. В его расположении целая армия воров, которая насчитывает более 100 человек.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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