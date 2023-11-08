Человек с флагом Палестины выбежал на поле во время матча «Копенгагена» с «Юнайтед» в ЛЧ

Человек с флагом Палестины выбежал на поле во время матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются «Копенгаген» с «Манчестер Юнайтед».

Эпизод произошёл на первых минутах матча. Человек выбежал на поле, держа над головой флаг Палестины. На флаг была нанесена надпись: «Остановите убийство детей в Газе». После нескольких секунд нахождения на поле он был пойман работниками стадиона.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Копенгаген» набрал одно очко и занимает последнее место в группе А. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Манчестер Юнайтед» заработал три очка и расположился на третьей строчке. Возглавляет квартет мюнхенская «Бавария», у которой в активе девять очков после трёх матчей.

В минувшем октябре команды встречались в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В той игре победу одержала английская команда со счётом 1:0.