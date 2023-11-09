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Матч ЛЧ «Копенгаген» — «Юнайтед» был прерван из-за оказания медицинской помощи болельщику

Матч ЛЧ «Копенгаген» — «Юнайтед» был прерван из-за оказания медицинской помощи болельщику
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Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются «Копенгаген» и «Манчестер Юнайтед», был приостановлен на 17‑й минуте из‑за оказания медицинской помощи одному из болельщиков.

После двухминутной паузы игра возобновилась, а болельщики на трибунах начали аплодировать за вовремя оказанную медицинскую помощь.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Копенгаген» набрал одно очко и занимает последнее место в группе А. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Манчестер Юнайтед» заработал три очка и расположился на третьей строчке. Возглавляет квартет мюнхенская «Бавария», у которой в активе девять очков после трёх матчей.

В минувшем октябре команды встречались в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В той игре победу одержала английская команда со счётом 1:0.

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