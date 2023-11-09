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Каррагер — об удалении Рашфорда в ЛЧ: это ни разу не красная карточка

Каррагер — об удалении Рашфорда в ЛЧ: это ни разу не красная карточка
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Бывший защитник английского «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об удалении нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда в групповом этапе Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (2:2).

«Это ни разу не красная карточка! Ненавижу эти замедленные повторы и стоп-кадры, из-за которых всё выглядит в 10 раз хуже», — написал Каррагер в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Напомним, на 41-й минуте Рашфорд наступил игроку хозяев Элиасу Йелерту на ногу, за что получил прямую красную карточку.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Копенгаген» набрал одно очко и занимает последнее место в группе А. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Манчестер Юнайтед» заработал три очка и расположился на третьей строчке. Возглавляет квартет мюнхенская «Бавария», у которой в активе девять очков после трёх матчей.

Лига чемпионов . Группа A. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
4 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Хойлунд – 3'     0:2 Хойлунд – 28'     1:2 Эльюнусси – 45'     2:2 Гонсалвеш – 45+9'     2:3 Фернандеш – 69'     3:3 Лерагер – 83'     4:3 Барджи – 87'    
Удаления: нет / Рашфорд – 42'
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