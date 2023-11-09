Каррагер — об удалении Рашфорда в ЛЧ: это ни разу не красная карточка

Бывший защитник английского «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об удалении нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда в групповом этапе Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (2:2).
«Это ни разу не красная карточка! Ненавижу эти замедленные повторы и стоп-кадры, из-за которых всё выглядит в 10 раз хуже», — написал Каррагер в соцсети Х (ранее Twitter).
Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Напомним, на 41-й минуте Рашфорд наступил игроку хозяев Элиасу Йелерту на ногу, за что получил прямую красную карточку.
После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Копенгаген» набрал одно очко и занимает последнее место в группе А. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Манчестер Юнайтед» заработал три очка и расположился на третьей строчке. Возглавляет квартет мюнхенская «Бавария», у которой в активе девять очков после трёх матчей.
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