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В матче ЛЧ с «Копенгагеном» «Юнайтед» повторил уникальное достижение «Баварии» 2014 года

В матче ЛЧ с «Копенгагеном» «Юнайтед» повторил уникальное достижение «Баварии» 2014 года
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«Манчестер Юнайтед» стал первой командой с 2014 года, которая в первом тайме матча Лиги чемпионов забила два мяча, пропустила гол с пенальти, а также осталась в меньшинстве из-за удаления игрока. Об этом сообщает Opta Sport в соцсети X (ранее Twitter).

До этого подобное происходило с мюнхенской «Баварией» в матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2014/2015, в котором немецкая команда играла с «Манчестер Сити».

Напомним, в первом тайме матча с «Копенгагеном» дубль оформил нападающий «красных дьяволов» Расмус Хойлунд. На 41-й минуте встречи за грубый фол на игроке соперника с поля был удалён футболист «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд. На 45+7-й минуте датская команда реализовала пенальти после того, как мяч попал в руку защитнику «красных дьяволов» Варану.

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