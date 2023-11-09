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Карло Анчелотти побил рекорд Алекса Фергюсона в Лиге чемпионов

Карло Анчелотти побил рекорд Алекса Фергюсона в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти установил рекорд по количеству побед в Лиге чемпионов в качестве тренера, сообщается в социальной сети X (ранее Twitter) MisterChip.

По данным источника, Анчелотти выиграл 116-й матч в качестве главного тренера и покорил достижение Алекса Фергюсона.

Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2024 года.

Напомним, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» разгромил «Брагу» со счётом 3:0. «Реал» после четырёх туров единолично возглавляет турнирную таблицу, одержав все четыре победы, и обеспечил себе место в еврокубковой весне.

В следующем туре «Реал» встретится с «Наполи». Матч состоится 29 ноября.

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