Анчелотти не стал отвечать на вопрос о том, что «Реал» отказался от идеи покупки Мбаппе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отказался отвечать на информацию о том, что клуб окончательно отказался от трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«Без комментариев. Я не буду отвечать на вопрос о Мбаппе», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети X (ранее Twitter).
Ранее сообщалось, что руководство «Реала» отказалось от идеи с трансфером Мбаппе. Мадридский клуб не будет контактировать с форвардом «ПСЖ», если даже тот не станет продлевать контракт с парижанами и станет свободным агентом.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Его контракт с французским клубом рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость французского нападающего в € 180 млн.
Килиан Мбаппе посетил турнир PFL во Франции: