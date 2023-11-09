«Арсенал» может продать Томаса Парти в зимнее трансферное окно

Лондонский «Арсенал» готов рассмотреть вариант с продажей полузащитника Томаса Парти в январе, сообщает The Sun.

По информации источника, основной причиной вероятного ухода 30-летнего футболиста является большое количество травм. За четыре года в «Арсенале» Парти пропустил 51 матч из-за всевозможных повреждений. Также Парте является одним из самых высокооплачиваемых игроков в клубе с доходом в 200 000 фунтов стерлингов в неделю и имеет контракт до 2025 года.

Парти перешёл в «Арсенал» из «Атлетико» Мадрид в октябре 2020 года. Сумма трансфера составила € 50 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermakrt оценивает Парти в € 35 млн.

В нынешнем сезоне Парти провёл пять матчей, результативными действиями не отметился. Вместе с «Арсеналом» полузащитник выиграл Суперкубок Англии (2024)

«Арсенал» после 11 туров АПЛ занимает четвёртое место с 24 очками. Лидирует в таблице «Манчестер Сити» (27 очков).