Удаление Рашфорда в матче с «Копенгагеном» — второе для игрока в футболке «Ман Юнайтед»

Удаление нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда в матче Лиги чемпионом с «Копенгагеном» (3:4) стало вторым для игрока за 374 игры в футболке «красных дьяволов».

В последний раз 26-летний нападающий видел перед собой карточку красного цвета в матче с «Бёрнли» в сентябре 2018 года. Маркус — воспитанник академии «Манчестер Юнайтед» и уроженец Манчестера. За первую команду манкунианцев англичанин начал играть в 2016 году, в составе «Манчестер Юнайтед» Рашфорд выигрывал Кубок Англии, Суперкубок страны, Кубок лиги и Лигу Европы.

После четырёх туров группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «красные дьяволы» располагаются на последнем месте в таблице, набрав три очка. Лидирует «Бавария», «Копенгаген» занимает второе место.