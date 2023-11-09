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Тен Хаг об удалении Рашфорда в матче Лиги чемпионов: это не имеет ничего общего с футболом

Тен Хаг об удалении Рашфорда в матче Лиги чемпионов: это не имеет ничего общего с футболом
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал решение арбитра удалить полузащитника Маркуса Рашфорда в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Копенгагеном». Игрок получил красную карточку на 42-й минуте.

«Рефери так долго не мог принять решение о красной карточке…Игра никогда не должна быть такой, это не имеет ничего общего с футболом». Решения должны быть приняты, я согласен. Это было три трудных решения», — приводит слова Тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в группе, набрав три очка. «Копенгаген», в свою очередь, находится на втором месте, записав в свой актив четыре очка.

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