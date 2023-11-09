Лига Европы, 9 ноября: расписание матчей игрового дня
Сегодня, 9 ноября, состоятся матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.
Лига Европы УЕФА, сезон-2023/2024, групповой этап, 4-й тур:
- ЛАСК — «Юнион» (20:45 мск)
- «Тулуза» — «Ливерпуль» (20:45 мск)
- «Ренн» — «Панатинаикос» (20:45 мск)
- «Маккаби» Хайфа — «Вильярреал» (20:45 мск)
- «Серветт» — «Шериф» (20:45 мск)
- «Славия» Прага — «Рома» (20:45 мск)
- «Карабах» — «Байер» (20:45 мск)
- «Аякс» — «Брайтон энд Хоув Альбион» (20:45 мск)
- «Хеккен» — «Мольде» (23:00 мск)
- «Фрайбург» — ТСЦ Бачка-Топола (23:00 мск)
- «Вест Хэм» — «Олимпиакос» (23:00 мск)
- АЕК Афины — «Марсель»(23:00 мск)
- «Бетис» — «Арис» (23:00 мск)
- «Рейнджерс» — «Спарта» Прага (23:00 мск)
- «Аталанта» — «Штурм» (23:00 мск)
- «Спортинг» — «Ракув» (23:00 мск)
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