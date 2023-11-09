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Лига конференций, 9 ноября: расписание матчей игрового дня

Лига конференций, 9 ноября: расписание матчей игрового дня
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Сегодня, 9 ноября, состоятся матчи 4-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.

Лига конференций УЕФА, сезон-2023/2024, групповой этап, 4-й тур:

  • «Астана» — «Балкани» (18:30 мск)
  • «Легия» Варшава — «Зриньски» (20:45 мск)
  • «Ференцварош» — «Генк» (20:45 мск)
  • «Чукарички» — «Фиорентина» (20:45 мск)
  • ПАОК — «Абердин» (20:45 мск)
  • ХИК — «Айнтрахт» (20:45 мск)
  • «Виктория» Пльзень — «Динамо» Загреб (20:45 мск)
  • «Бешикташ» — «Будё-Глимт» (20:45 мск)
  • «Норшелланн» — «Спартак» Трнава (20:45 мск)
  • «Астон Вилла» — «АЗ Алкмар» (23:00 мск)
  • «Лудогорец» — «Фенербахче» (23:00 мск)
  • «Слован» Братислава — «Лилль» (23:00 мск)
  • «Олимпия» Любляна — «Клаксвик» (23:00 мск)
  • «Брейдаблик» — «Гент» (23:00 мск)
  • «Заря» — «Маккаби» Тель-Авив (23:00 мск)
  • «Брюгге» — «Лугано» (23:00 мск)
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