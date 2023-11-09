Лига конференций, 9 ноября: расписание матчей игрового дня
Сегодня, 9 ноября, состоятся матчи 4-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.
Лига конференций УЕФА, сезон-2023/2024, групповой этап, 4-й тур:
- «Астана» — «Балкани» (18:30 мск)
- «Легия» Варшава — «Зриньски» (20:45 мск)
- «Ференцварош» — «Генк» (20:45 мск)
- «Чукарички» — «Фиорентина» (20:45 мск)
- ПАОК — «Абердин» (20:45 мск)
- ХИК — «Айнтрахт» (20:45 мск)
- «Виктория» Пльзень — «Динамо» Загреб (20:45 мск)
- «Бешикташ» — «Будё-Глимт» (20:45 мск)
- «Норшелланн» — «Спартак» Трнава (20:45 мск)
- «Астон Вилла» — «АЗ Алкмар» (23:00 мск)
- «Лудогорец» — «Фенербахче» (23:00 мск)
- «Слован» Братислава — «Лилль» (23:00 мск)
- «Олимпия» Любляна — «Клаксвик» (23:00 мск)
- «Брейдаблик» — «Гент» (23:00 мск)
- «Заря» — «Маккаби» Тель-Авив (23:00 мск)
- «Брюгге» — «Лугано» (23:00 мск)
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