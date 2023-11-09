Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Вест Хэм Юнайтед — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак объяснил, почему «Краснодар» идёт на первом месте в РПЛ

Сергей Семак объяснил, почему «Краснодар» идёт на первом месте в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему «Краснодар» идёт на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«У кого психологическое преимущество? Сложно сказать. Мы играем дома – в этом преимущество. Здесь шансы абсолютно равны – обе команды заслуженно идут в верхней части таблицы. Хороший результат, который есть у «Краснодара», обусловлен множеством компонентов. Большая заслуга главного тренера – смог организовать атакующие и оборонительные действия. Прекрасный сезон проводит Кордоба. Состав хорошо укомплектован.

У «Краснодара» можно всю команду выделять. Очень надёжно играет оборона. Сафонов – один из лучших вратарей нашей лиги. Батчи и Сперцян – их лидерские качества позволяют команде оставаться на вершине», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Материалы по теме
Сантос — о матче с «Краснодаром»: «Зениту» хочется вернуться на первую строчку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android