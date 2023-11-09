Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Вест Хэм Юнайтед — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Арсенала» Зотов — кандидат на смену Леонченко в «Локомотиве»

Гендиректор «Арсенала» Зотов — кандидат на смену Леонченко в «Локомотиве»
Аудио-версия:
Комментарии

В московском «Локомотиве» рассматривают генерального директора тульского «Арсенала» Александра Зотова как потенциального сменщика Владимиру Леонченко. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что контракт Леонченко с клубом истекает в конце 2023 года, и планировалось, что он не будет продлён. Однако ситуация изменилась: теперь вариант продления не исключён из‑за сложности поиска кандидатов на смену Леонченко.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 21 очко в 14 матчах. Железнодорожники занимают седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата страны. В последнем матче московский клуб сыграл вничью со «Спартаком». Игра завершилась со счётом 1:1, «Локомотив» с 38-й минуты играл в большинстве.

Материалы по теме
«Спартак» или «Локомотив»? За какую команду футболисты сыграли больше матчей
Тест
«Спартак» или «Локомотив»? За какую команду футболисты сыграли больше матчей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android