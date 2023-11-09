Гендиректор «Арсенала» Зотов — кандидат на смену Леонченко в «Локомотиве»

В московском «Локомотиве» рассматривают генерального директора тульского «Арсенала» Александра Зотова как потенциального сменщика Владимиру Леонченко. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что контракт Леонченко с клубом истекает в конце 2023 года, и планировалось, что он не будет продлён. Однако ситуация изменилась: теперь вариант продления не исключён из‑за сложности поиска кандидатов на смену Леонченко.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 21 очко в 14 матчах. Железнодорожники занимают седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата страны. В последнем матче московский клуб сыграл вничью со «Спартаком». Игра завершилась со счётом 1:1, «Локомотив» с 38-й минуты играл в большинстве.