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Арутюнян, Тикнизян и Сперцян — в заявке сборной Армении на матчи отбора Евро-2024

Сборная Армении опубликовала заявку из 25 игроков на матчи отборочного раунда чемпионата Европы — 2024.

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков вызвал в том числе нескольких футболистов клубов Российской Премьер-Лиги. Приглашения получили защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян, футболист «Пари НН» Эдгар Севикян и защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян. В ноябре армяне сыграют с Уэльсом и Хорватией.

Заявка сборной Армении выглядит следующим образом:

Вратари: Огньен Чанчаревич («Алашкерт»), Арсен Бегларян («Арарат-Армения»), Станислав Бучнев («Пюник»);

Защитники: Вараздат Ароян («Астана», Казахстан), Камо Оганесян («Астана», Казахстан), Георгий Арутюнян («Краснодар», Россия), Наир Тикнизян («Локомотив», Россия), Андре Чалышыр («Бромапойкарна», Швеция), Степа Мкртчян («Осик», Хорватия), Тарон Восканян («Алашкерт») Жирайр Маргарян («Урарту»), Эрик Пилоян («Урарту»), Альберт Хачумян (БКМА);

Полузащитники/нападающие: Эдуард Сперцян («Краснодар», Россия), Ваан Бичахчян («Погонь», Польша), Лукас Селараян («Аль-Фатех», Саудовская Аравия), Угочукву Иву («Рубин», Россия), Эдгар Севикян («Пари НН», Россия), Артур Серобян («Каса Пиа», Португалия), Нарек Агасарян («Урарту»), Артак Дашян («Пюник»), Оганес Арутюнян («Пюник»), Артур Миранян («Ноа»), Жирайр Шагоян (ЦСКА, Болгария), Грант-Леон Ранос («Боруссия» Мёнхенгладбах, Германия).