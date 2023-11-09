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Федерико Вальверде подписал новый контракт с мадридским «Реалом»

Федерико Вальверде подписал новый контракт с мадридским «Реалом»
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде заключил новое долгосрочное соглашение с мадридским клубом. Об этом сообщает пресс-служба «Реала» Мадрид.

Новый контракт 25-летнего уругвайца с мадридцами рассчитан до 2029 года. Федерико перешёл в «Реал» в 2016 году из «Пеньяроля», «сливочные» заплатили за хавбека около € 5 млн. В составе мадридского клуба Вальверде дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне уругвайский полузащитник провёл 12 матчей в рамках Ла Лиги, забил один гол и сделал две результативные передачи. «Реал» после 12 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Жироны» на два очка.

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