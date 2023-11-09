Transfermarkt представил сборную самых дорогих африканских футболистов

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Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал состав виртуальной сборной из самых дорогих африканских футболистов. Суммарная стоимость состава из 11 человек составила € 543 млн. Интернет-портал выбрал схему 4-4-2 для данной команды.

Сборная самых дорогих африканских футболистов

Вратарь: Андре Онана («Манчестер Юнайтед», € 40 млн).

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ», € 65 млн), Эдмон Тапсоба «Байер», € 40 млн), Наиф Агер («Вест Хэм Юнайтед», € 35 млн), Райан Аит-Нури («Вулверхэмптон», € 25 млн).

Полузащитники: Мохамед Салах («Ливерпуль», € 65 млн), Андре Замбо Ангисса («Наполи», € 40 млн), Исмаэль Беннасер («Милан», € 38 млн), Амин Гуири («Ренн», € 35 млн).

Нападающие: Виктор Осимхен («Наполи», € 120 млн), Серу Гирасси («Штутгарт», € 40 млн).