Transfermarkt назвал игроков с самыми крупными затратами на их трансферы за всю карьеру

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг игроков с самыми крупными совокупными трансферными затратами на их приобретение за всю футбольную карьеру.

Первое место в данном рейтинге занял бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар, на которого было потрачено около € 400 млн за три трансфера. На втором месте расположился форвард «Ромы» Ромелу Лукаку — на него суммарно потратили € 339 млн за восемь трансферов. Замкнул тройку португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, на его трансферы ушло € 247 млн за четыре перехода.

Топ-10 игроков с самыми крупными затратами на их трансферы за всю карьеру:

Неймар («Аль-Хиляль», € 400 млн за 3 трансфера); Ромелу Лукаку («Рома», € 339 млн за 8 трансферов); Криштиану Роналду («Аль-Наср», € 247 млн за 4 трансфера); Усман Дембеле («ПСЖ», € 220 млн за 3 трансфера); Альваро Мората («Атлетико» Мадрид, € 189 млн за 6 трансферов); Филиппе Коутиньо («Аль-Духаиль», € 180 млн за 5 трансферов); Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид, € 180 млн за 4 трансфера); Килиан Мбаппе («ПСЖ», € 180 млн за 1 трансфер); Анхель Ди Мария («Бенфика», € 179 млн за 4 трансфера); Златан Ибрагимович (завершил карьеру, € 169 млн за 7 трансферов).