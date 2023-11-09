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Сёмин и Газзаев будут возглавлять «Локомотив» и ЦСКА на матче легенд

Сёмин и Газзаев будут возглавлять «Локомотив» и ЦСКА на матче легенд
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По предварительным данным, Юрий Сёмин и Валерий Газзаев будут возглавлять московские «Локомотив» и ЦСКА на матче легенд, который пройдёт 19 ноября, сообщает РФС.

В тренерский штаб железнодорожников будут входить Юрий Сёмин, Сергей Овчинников, Олег Пашинин и Борис Игнатьев. У армейцев будет лишь Валерий Газзаев и Василий Иванов.

Матч пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве 19 ноября и начнётся в 19:30 мск. До матча легенд болельщиков ждёт ретродискотека с участием популярных исполнителей начала 2000-х.

Ранее в 2023 году РФС уже организовал следующие ретроматчи: «Спартак» (Москва) — сборная мира (2:1), «Зенит» (Санкт-Петербург) — сборная России (1:1), сборная России — сборная Африки (4:3) и «Динамо» (Сталинград) – «Спартак» (0:2). В 2022 году состоялись две игры с участием легенд «Спартака» и «Зенита» (0:2 и 2:1).

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