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В Федерации футбола Занзибара заявили, что хотят провести матч с Россией весной 2024 года

В Федерации футбола Занзибара заявили, что хотят провести матч с Россией весной 2024 года
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Генеральный секретарь Федерации футбола Занзибара Хуссейн Ахмада прокомментировал ситуацию с возможным проведением товарищеского матча со сборной России.

«Мы планировали сыграть со сборной России, но 16 ноября — слишком ранняя дата для проведения этого матча. Возможно, мы запланируем товарищескую игру с вашей командой на следующий международный перерыв весной. ЗФФ и РФС обсудили потенциальное проведение этого матча. Мы сообщим, если всё получится», — приводит слова Ахмада Sport24.

Напомним, 20 ноября сборная России на стадионе «Волгоград Арена» встретится с национальной командой Кубы. Ранее на октябрьском сборе российская команда обыграла сборную Камеруна (1:0) в Москве и сыграла вничью с национальной командой Кении (2:2) в Турции.

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