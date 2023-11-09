Габулов заявил, что не сможет сыграть на матче легенд «Локомотива» и ЦСКА

Бывший голкипер московского ЦСКА Владимир Габулов заявил, что не сможет сыграть на матче легенд «Локомотива» и армейцев.

«К сожалению, не смогу участвовать в этом матче. Я получил приглашение и хотел бы сыграть, но у меня не получится, так как в это время я буду в отъезде. А так бы, конечно, участвовал, если бы в Москве был. Если удастся, конечно, посмотрю эту игру», — приводит слова Габулова «Матч ТВ».

Ранее в 2023 году РФС уже организовал следующие ретроматчи: «Спартак» (Москва) — сборная мира (2:1), «Зенит» (Санкт-Петербург) — сборная России (1:1), сборная России — сборная Африки (4:3) и «Динамо» (Сталинград) – «Спартак» (0:2). В 2022 году состоялись две игры с участием легенд «Спартака» и «Зенита» (0:2 и 2:1).