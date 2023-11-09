Динияр Билялетдинов: я в отличной физической форме, хотим выиграть у ЦСКА в матче легенд

Бывший футболист московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал новость о своём участии в матче легенд «Локомотива» и ЦСКА.

«В какой я физической форме? Отличной. Встретимся со старыми друзьями, поиграем в футбол, хорошо проведём время. Увижу ребят, которых сто лет не видел.

Ожидаю полного стадиона? Даже не знаю. Полный стадион вряд ли, но кто-то придёт. Если погода позволит, то придут.

Хотим ли обыграть ЦСКА? Безусловно. Будем стараться, по крайней мере. Главное, чтобы команда в форме была», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Игра состоится 19 ноября на «РЖД Арене». Ранее в 2023 году РФС уже организовал следующие ретроматчи: «Спартак» (Москва) — сборная мира (2:1), «Зенит» (Санкт-Петербург) — сборная России (1:1), сборная России — сборная Африки (4:3) и «Динамо» (Сталинград) – «Спартак» (0:2). В 2022 году состоялись две игры с участием легенд «Спартака» и «Зенита» (0:2 и 2:1).