«Аякс» проиграл «Брайтону» и остался на последнем месте в группе Лиги Европы

Сегодня, 9 ноября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между амстердамским «Аяксом» и английским «Брайтон энд Хоув Альбион». Команды играли на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме, Нидерланды. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Первый гол в матче на 15-й минуте забил игрок испанской «Барселоны» Ансу Фати, выступающий за «Брайтон» на правах аренды. Второй мяч англичане забили на 53-й минуте. 21-летний Фати ассистировал полузащитнику Симону Адингра.

После этой победы в активе «Брайтона» стало семь очков. Команда возглавляет турнирную таблицу группы В. «Аякс» с двумя очками идёт на последнем месте.