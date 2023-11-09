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«Аякс» проиграл «Брайтону» и остался на последнем месте в группе Лиги Европы

«Аякс» проиграл «Брайтону» и остался на последнем месте в группе Лиги Европы
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Сегодня, 9 ноября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между амстердамским «Аяксом» и английским «Брайтон энд Хоув Альбион». Команды играли на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме, Нидерланды. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Первый гол в матче на 15-й минуте забил игрок испанской «Барселоны» Ансу Фати, выступающий за «Брайтон» на правах аренды. Второй мяч англичане забили на 53-й минуте. 21-летний Фати ассистировал полузащитнику Симону Адингра.

После этой победы в активе «Брайтона» стало семь очков. Команда возглавляет турнирную таблицу группы В. «Аякс» с двумя очками идёт на последнем месте.

Лига Европы . Группа B. 4-й тур
09 ноября 2023, четверг. 20:45 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
0 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
0:1 Фати – 15'     0:2 Адингра – 53'    
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