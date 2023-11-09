Ари — Карпину: зовите меня, я готов играть за сборную России

Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари обратился к главному тренеру сборной России Валерию Карпину с просьбой о возможности поиграть за национальную команду.

«Если Карпин меня позовёт в сборную России, я приеду 100%! Валерий Георгиевич, я хочу и готов играть! Очень скучаю по России. Мы вместе сможем обыграть Кубу и другие команды, обещаю, что буду выкладываться на максимум, приложу все усилия. Если вы меня позовёте, буду очень благодарен — зовите меня!» — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Бразилец, имеющий российское гражданство, дебютировал за сборную России в 2018 году в гостевом товарищеском матче со сборной Германии (0:3). После этого Ари сыграл в матче Лиги наций со сборной Швеции (0:2).