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Мирча Луческу: я закончил карьеру? Это враньё! Я ушёл из киевского «Динамо»

Мирча Луческу: я закончил карьеру? Это враньё! Я ушёл из киевского «Динамо»
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Бывший главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу заявил, что он ушёл из клуба, а не закончил карьеру.

«Я закончил карьеру? Это враньё! Я ушёл из киевского «Динамо», но не из профессионального футбола. Это было, скорее, что-то очень эмоциональное. Удерживать всё в себе было невозможно. Поэтому я сказал: «Хватит, я заканчиваю».

Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне. Крайне сложно играть в футбол без болельщиков, финансовой поддержки, спонсоров, рекламы. Выступать только молодёжью из академии… В любом случае я пытался сохранить футбол в своей жизни. Это самое важное даже в такой сложной ситуации», — приводит слова Луческу «Спорт-экспресс».

Напомним, Луческу 3 ноября объявил об уходе из «Динамо» и завершении карьеры. Он возглавлял клуб с 2020 по 2023 год.

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