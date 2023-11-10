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Главный тренер «Карабаха» рассказал о травме россиянина Лунёва

Главный тренер «Карабаха» рассказал о травме россиянина Лунёва
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Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов рассказал о травме российского вратаря Андрея Лунёва.

«У него сильная боль в колене. Удар был сильным. Более точную информацию о тяжести травмы сможем предоставить завтра», — приводит слова Гурбанова Report.az.

Лунёв вышел на поле в стартовом составе на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Байером» (0:1). На 85-й минуте после столкновения с игроком немецкой команды Виктором Бонифасе голкипер получил травму и был заменён. После этого «Байер» получил шанс реализовать пенальти и этим шансом воспользовался Бонифасе.

В нынешнем сезоне Лунёв сыграл за «Карабах» девять матчей во всех турнирах, где пропустил девять мячей и пять встреч отстоял «на ноль».

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