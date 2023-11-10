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«Ливерпуль» впервые проиграл матч, в котором забивал Диогу Жота

«Ливерпуль» впервые проиграл матч, в котором забивал Диогу Жота
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Уступив «Тулузе» (2:3) на выезде в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы, «Ливерпуль» впервые проиграл матч, в котором отличился нападающий мерсисайдцев Диогу Жота.

Португальский нападающий забил под занавес игры с «Тулузой», когда «красные» уступали в счёте в два мяча. Гола Жоты не хватило «Ливерпулю» для достижения приемлемого результата, команда Юргена Клоппа уступила 2:3. Ранее всякий раз, когда Диогу забивал за «красных», «Ливерпуль» или побеждал, или играл вничью (32 победы и шесть ничьих). К мерсисайдцам португалец присоединился летом 2020 года из «Вулверхэмптона».

После четырёх проведённых встреч «красные» возглавляют таблицу группы E, набрав девять очков. «Тулуза» занимает второе место. В нынешнем сезоне 26-летний игрок провёл 10 матчей в рамках английской Премьер-лиги и забил три гола.

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