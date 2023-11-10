Клопп объяснил поражение «Ливерпуля» в матче с «Тулузой» в Лиге Европы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение команды в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с «Тулузой» (2:3).

«Поражение было заслуженным, потому что они выиграли практически все решающие единоборства. У нас было слишком много ситуаций, когда мы должны были отобрать мяч, но не сделали этого.

Кроме того, мы как минимум дважды легко отдали мяч – один из которых был забит, другой, я не уверен, засчитали или нет. С точки зрения защиты это было просто недостаточно хорошо», — приводит слова Клоппа beIN Sports.

После четырёх туров «Ливерпуль» единолично возглавляет турнирную таблицу своей группы, записав в свой актив девять очков. «Тулуза», в свою очередь, занимает второе место, набрав семь очков.

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