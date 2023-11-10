Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Вест Хэм Юнайтед — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клопп объяснил поражение «Ливерпуля» в матче с «Тулузой» в Лиге Европы

Клопп объяснил поражение «Ливерпуля» в матче с «Тулузой» в Лиге Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение команды в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с «Тулузой» (2:3).

«Поражение было заслуженным, потому что они выиграли практически все решающие единоборства. У нас было слишком много ситуаций, когда мы должны были отобрать мяч, но не сделали этого.

Кроме того, мы как минимум дважды легко отдали мяч – один из которых был забит, другой, я не уверен, засчитали или нет. С точки зрения защиты это было просто недостаточно хорошо», — приводит слова Клоппа beIN Sports.

После четырёх туров «Ливерпуль» единолично возглавляет турнирную таблицу своей группы, записав в свой актив девять очков. «Тулуза», в свою очередь, занимает второе место, набрав семь очков.

Материалы по теме
Вот это развязка в матче «Ливерпуля»! Спаслись на 90+7-й минуте, но VAR изменил всё
Вот это развязка в матче «Ливерпуля»! Спаслись на 90+7-й минуте, но VAR изменил всё

Клопп после матча раздаёт фанатам пиво

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android