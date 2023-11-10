Заза Джанашия: было очень страшно за «Локомотив» в прошлом сезоне

Бывший нападающий московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался об игре красно-зелёных в начале сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги.

«Осенью прошлого сезона было очень страшно за «Локомотив». У команд бывают спады, но они должны заканчиваться. Это бывает, но нужно перебороть, чтобы не потерять много. У «Локомотива» было что-то другое.

Не скажу, что футболисты тогда играли без желания и не боролись. Боролись. Может, там что-то внутреннее — и это мешает», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

47-летний Джанашия выступал за «Локомотив» с 1996 по 2001 год. За это время футболист четыре раза выиграл с москвичами Кубок России. Всего в составе красно-зелёных Заза провёл 194 матча, в которых забил 51 гол.