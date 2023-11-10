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Кассьерра: я имел возможность перейти в серьёзный европейский клуб, но выбрал «Зенит»

Кассьерра: я имел возможность перейти в серьёзный европейский клуб, но выбрал «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра признался, что имел возможность перейти в серьёзный европейский клуб, но хотел выступать именно в «Зените». По словам игрока, ему и его семье комфортно в Петербурге.

«Не скрою, перед переходом в «Зенит» у меня была возможность сделать иной выбор и оказаться в серьёзном европейском клубе, однако я принял осознанное решение, мне хотелось выступать именно в «Зените». Я ни разу не пожалел о своём выборе, мне и моей семье здесь очень комфортно.

Прямо сейчас все мои мысли только о «Зените»: повторюсь, мне здесь комфортно, сезон складывается неплохо, я забиваю, моя семья счастлива. Предложения? Если кто-то и проявит заинтересованность, то в первую очередь я буду обсуждать возможные перемены с моими близкими и, естественно, с клубом. Но ещё раз подчеркну: на сегодняшний день у нас всё замечательно в Санкт-Петербурге, а моя задача заключается в том, что забить как можно больше мячей и помочь «Зениту» сохранить чемпионское звание», — приводит слова Кассьерры Bobsoccer.

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